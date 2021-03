Raggi vuole riforestare Roma

Riforestare le città, riforestare Roma. L’idea suggestiva circola ormai da tempo nei dibattiti sul futuro delle metropoli ed oggi è resa ancora più affascinante dai tempi. La pandemia, lo smart working forzato e la vita che si adatta a spazi diversi. Anche l’As Roma ha rinunciato allo stadio spiegando che il grande business park che doveva sorgere nel complesso di Tor di Valle risultava ormai inattuale. Virginia Raggi e il resto della giunta capitolina hanno deciso con una delibera di approvare un primo atto concreto in questa direzione. Un avviso pubblico per scegliere chi progetterà tre piani di riforestazione che il Campidoglio ha pensato per altrettante periferie della città particolarmente edificate. Quasi seimila alberi da piantumare a Torrespaccata, Serpentara e Pietralata, per un costo di circa 1,5 milioni. A Serpentara Raggi vuole portare 6,8 ettari di bosco piantando circa 1.300 alberi. Lo stesso numero che la delibera stabilisce per Pietralata. A Torrespaccata l’intervento più grande: 2.700 alberi per trasformare in bosco una zona interclusa tra il Grande Raccordo Anulare e le case di Torre Spaccata e Torre Maura in modo da “proteggere l’insediamento dall’inquinamento e dal rumore dell’infrastruttura viaria”. Tutti e tre i progetti prevedono dieci anni di crescita degli alberi per realizzare una vera e propria riforestazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni