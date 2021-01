La strada muta

Non c’è niente da fare causa Covid? Tutti alla Rinascente! Ci trovi pure la Marini (in minigonna) e la Buy

“Mentre la politica litiga – fa notare Ilaria Capua – il virus va dritto per la sua strada e muta”. E’ invece sempre uguale — e preferisce una piazza (di Spagna) — Valeria Marini che incontriamo mentre sfida il freddo con una minigonna manco fosse luglio e una tecnologica mascherina trasparente, di plastica. Destinazione: La Rinascente, divenuta da tempo il place to be (al chiuso) di una Capitale senza locali ed eventi, amatissima da politici, cantanti e attrici, come Margherita Buy, interprete del “Made in Italy” anche su Canale 5.

“Sono l’imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto”, canta Ornella Vanoni che il 29 gennaio fa uscire il suo 50esimo disco con un titolo come lei: “Unica”. Mentre Elena Capparelli, direttrice di Ray Play e Digital, festeggia i successi della serie tv “Ossi di Seppia”, dedicata al rumore della memoria, Ornella Muti brinda e balla (in casa) con l’amico Roberto Fazioli e Michele Di Monte, curatore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, commenta la mostra “L’ora dello spettatore” con la direttrice di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev.

Il mercato di Testaccio è un ritrovo autorizzato per radical chic (o presunti tali) che mangiano solo “robba” bio e si vestono da finti poveri, tipo Valerio Mastandrea che gira in tuta, presa forse da Lidl. Meno male che c’è Adelaide Albinati, figlia di Edoardo e Benedetta Loy, a ristabilire eleganza e stile con abiti e oggetti che vanno a ruba al box 28. Se il futuro è come quello immaginato da Guillermo Mariotto col presepe“B-Jesus!” - inaugurato due giorni fa, a cancelli chiusi, nei giardini di piazza Vittorio con un gran tempismo dalla Raggi - c’è solo da preoccuparsi. Sotto i portici, brindisi per pochi (seduti) al 40esimo della misteriosa contessa de Tourvel, omaggiata con canzoni da Diana Tejera e dal soprano Flavia Colagioia. “Un amore così grande, un amore così”.