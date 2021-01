Il Lazio si tinge di arancione col nuovo Dpcm

Salgono i positivi e sale l’indice Rt verso la fatidica soglia dell’uno per cento. Raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva

Il Lazio rischia di diventare arancione. Da quando a novembre il governo ha diviso l’Italia in tre colori – rosso, arancione e giallo – per indicare livello di rischio e regole da rispettare per affrontare la pandemia, il Lazio ha resistito ininterrottamente. Un puntino giallo circondando da un oceano rosso e arancione. Per due mesi dunque regole sì, ma decisamente più soft rispetto al resto d’Italia. Con il prossimo Dpcm però per la prima volta – escludendo ovviamente le regole straordinarie introdotte con le feste – anche il Lazio potrebbe cambiare colore e passare nella fascia arancione, con negozi chiusi tutto il giorno (ad eccezione di alimentari, supermercati, farmacie e parrucchieri) e divieto di uscire dal comune di residenza. Un destino scritto nei numeri, nelle fredde percentuali che riassumono la pandemia. A partire dal numero principe, l’Rt, l’indice che indica l’andamento del contagio: nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di Sanità quello del Lazio era a 0,99, un solo centesimo dalla soglia dell,1, superata la quale i nuovi malati cominciano pericolosamente a crescere.

