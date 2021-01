Camere d'albergo, Ozpetek e il nuovo spot De Cecco

Diletta Leotta si chiude in stanza per ore con l’attore turco Can Yaman. Claudia Gerini gelosa

“Viviamo uno spaesamento tipico di chi ha dovuto rinunciare a immergersi nel paesaggio urbano, una difficoltà a lasciarsi il dentro (degli appartamenti) per il fuori”, ci spiega lo scrittore israeliano Etgar Keret che con Inbal Pinto ha trasformato il suo racconto Outside in una coreografia. “Oggi mi sento nudo e angosciato, aggiunge, ma la mia armatura ricrescerà”. E’ cresciuto il rapporto di Luca e Paola Bernabei di Lux Vide con Can Yaman, tanto da volerlo per il loro Sandokan. L’attore turco arriva sulla terrazza dell’Hotel Eden è subito “festa” grazie allo spot che gira per la pasta De Cecco diretto da Ozpetek. C’è anche Claudia Gerini che se lo vorrebbe mangiare al posto degli spaghetti, ma il cuore del bellimbusto batte per Diletta Leotta con cui si chiude in stanza per ore, per poi uscire per salutare un gruppo di fan in strada che gli fanno prendere 400euro di multa.

Sobrio ed elegante come sempre è Massimiliano Fuksas che festeggia il compleanno a casa con la moglie Doriana e le figlie Elisa, regista e scrittrice, e Lavinia, creatrice di gioielli che sono vere e proprie costruzioni. L’archistar pensa alla sua geniale “Matilda Home”, un nuovo modo di concepire l’habitat domestico mentre un’altra Matilda (De Angelis) la ritroviamo su Sky: il suo nudo nella serie tv “Undoing” fa dimenticare a molti ogni Dpcm di Conte, figurarsi il botox di Nicole Kidman.

Via Zoom festeggiamo con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen l’arrivo su Disney+ di WandaVision e non potendo viaggiare, sogniamo posti lontani con il progetto #WorldCityScapes che proietta ogni sera la foto di una città diversa sulla ‘tartaruga’ centrale dell’Auditorium Parco della Musica. Dopo la prima a Propaganda Live, è diventata virale la canzone “Shock Baecoss” suonata da Roberto Angelini, un genio che ci ha fatto capire che Renzi è servito a qualcosa e a chiederci dove finirà. A Sanremo?