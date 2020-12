Parola d'ordine: secret party (nelle case si preparano feste borderline)

La parola d’ordine per gli irriducibili del Capodanno è “secret party”. Non pensate però a chissà quali feste in stile Eyes Wide Shut. Si tratta di semplici ritrovi in casa con una decina di persone, che in alcuni casi potranno arrivare anche a 20. In abitazioni del centro, magari affittate per l’occasione, con più stanze da letto in modo che gli ospiti possano fermarsi a dormire. Questo è il massimo della perversione prevista per questa sera. Per chi vuole rischiare e violare le regole.

