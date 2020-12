E Meloni fa shopping di Natale dentro Forza Italia e Lega

Un tecnico, un top manager, un professionista, un uomo della società civile. Sull’identikit del candidato sindaco nella Capitale per le elezioni comunali del 2021 i leader del centrodestra sono tutti d’accordo ormai da settimane. Sull’uomo perfetto per calzare questo generico profilo però trovare una quadra sembra decisamente meno facile. Intanto, però, nei perenni vasi comunicanti del centrodestra qualcosa si muove, eccome. Ma procediamo per gradi. Silvio Berlusconi, non è un mistero, vorrebbe Guido Bertolaso. Matteo Salvini prima ha detto sì, poi, innervosito da alcune scelte parlamentari di Forza Italia, ha cambiato idea, infine, si è persuaso nuovamente della bontà della candidatura dell’ex capo della Protezione Civile. L’unica non convinta sembra essere Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia lo dice da un po’: “Per carità, Bertolaso sarebbe un buon sindaco. Non so però se sarebbe un buon candidato”. Calma, insomma.

