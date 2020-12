La Consulta blocca l'intera edilizia regionale. Una storia surreale

“Ad oggi nella maggior parte del territorio c’è un blocco totale: non si può fare nulla”, dice l’avvocato Riccardo Delli Santi specializzato in questioni urbanistiche

Altro che rigenerazione urbana. “Ad oggi nella maggior parte del territorio regionale c’è un blocco totale: non si può fare nulla”. E questo, spiega al Foglio l’avvocato Riccardo Delli Santi specializzato in questioni urbanistiche, il principale effetto della sentenza pubblicata il 17 novembre dalla Corte Costituzionale. La Consulta ha accolto il ricorso presentato lo scorso aprile dal Mibact e annullato il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) del Lazio, una sorta di maxi-piano regolatore. “Nella pianificazione paesaggistica, le Regioni non possono fare da sole. Ma devono coinvolgere il MiBact”, hanno sancito i giudici costituzionali.

