“Bimbi con il Covid raddoppiati. Ma guariscono tutti”, dicono al Bambino Gesù

Con la seconda ondata i casi sono raddoppiati. Ma la situazione è sotto controllo e chi si ammala non è mai grave e guarisce in pochi giorni. Parliamo di bambini e ragazzi con il Covid, compresi i neonati. E ne parliamo con i massimi esperti italiani, ovvero i medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che, appena scoppiata la pandemia, a marzo, hanno deciso di trasformare in ospedale Covid una parte del loro centro d’eccellenza di Palidoro, tra Fiumicino e Torrimpietra, alle porte della capitale. Qui in questi mesi sono stati portati i bimbi con Covid del Bambino Gesù ma anche di altri ospedali romani e laziali. Dal primo di marzo al 31 di ottobre sono stati ricoverati 214 bambini: 56 dal primo marzo al 31 maggio, 42 da giugno a fine agosto, 116 dal primo settembre al 31 ottobre. Numeri più che raddoppiati con la seconda ondata, per l’appunto.

