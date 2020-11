In Ama contagi raddoppiati e nessun test. Atac stupisce con i tamponi antigenici

I sindacati Ama in allarme: "Se si continua a prendere la situazione sottogamba e i contagi continuano a salire in questo modo le cose non potranno che peggiorare". Intanto da Atac l'annuncio di un accordo con un importante laboratorio analisi privato di Roma

Uno dei rischi collaterali del Covid-19 è quello di indebolire i servizi pubblici essenziali. Specie a Roma dove tra mezzi pubblici che vanno a fuoco da soli e spazzatura che ha la strana tendenza ad accumularsi nei dintorni dei cassonetti, le cose non è che partano da un livello eccezionale. Focolai, o comunque contagi numerosi dentro le aziende, possono finire con aggravare ulteriormente la situazione. E’ quello che – stando alle accuse dei sindacati – sta succedendo in Ama, dove i contagi sono quasi raddoppiati in pochi giorni, attestandosi – dato fornito ieri dall’azienda – all’,1,6 per cento del personale: se la percentuale è precisa si tratta di 124 casi. “I termometri a infrarossi sono stati acquistati e lasciate nelle valigette del pronto soccorso, chi vuole misurarsi la febbre deve prenderseli da solo, mentre nulla è stato fatto per garantire ai dipendenti almeno i test sierologici”, è l’accusa di Alessandro Bonfigli, segretario della Uil Trasporti.

Pubblicità

Pubblicità