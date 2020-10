Coprifuoco nel Lazio da domani, stretta del comune di Roma

Da domani a mezzanotte nel Lazio scatterà il coprifuoco fino alle 5 di mattina. Lo ha deciso il governatore Nicola Zingaretti dopo l’impennata dei contagi degli ultimi giorni. Anche prima di quell’ora, però, per chi frequenta le piazze e le strade della movida romana, assembrarsi sarà quasi impossibile. Dopo due giorni d’incontri in Prefettura (tempi dilatati anche dall’attesa delle decisioni regionali), con un’ordinanza, anche questa efficace da venerdì, la sindaca Raggi dovrebbe disporre la chiusura delle piazze e delle vie della movida, con l’obiettivo di evitare contagiosi capannelli, come previsto dall’ultimo dpcm.

Pubblicità

Pubblicità