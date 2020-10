Mistero sullo stadio della Roma

Virginia Raggi nei giorni scorsi è andata in America. Non una vacanza a New York o sul lungomare di Miami. Nessuna trasferta per seguire dal vivo il dibattito Trump-Biden. La sindaca è stata in una sala di palazzo Margherita, la sede di via Veneto che ospita l’ambasciata americana in Italia. Location a stelle strisce, ma sulle mappe capitoline. Non per incontrare l’ambasciatore statunitense Lewis Eisenberg comunque. La prima cittadina in gran segreto ha visto per la prima volta un altro americano, il nuovo presidente dell’As Roma Dan Friedkin accompagnato per l’occasione dal figlio, il vicepresidente del club, Ryan Friedkin. Il primo incontro dopo l’acquisto della società giallorossa. Sullo sfondo il nuovo stadio a Tor di Valle.

