Gianni Amelio sta scrivendo un film su Bettino

Sono piccoli crateri, in alcuni casi vere e proprie voragini. Sono le buche, uno dei dolori di questa città che continua a far acqua da tutte la parti anche quando non piove. Chissà cosa avrebbe detto Lucio Dalla che per sei anni visse a Trastevere prima di andarsene definitivamente a Bologna nel 1986, l’anno di “Caruso”. Anticipando mode e tendenze da più punti di vista, abitava una casa in via del Buco, riaperta proprio in questi giorni con una grande festa a base di vino e pizzette. Lì scrisse canzoni come “La sera dei miracoli”, “quelli di cui Roma ha bisogno in più campi”, ci dice nella sua avveniristica casa pariola Riccardo Basso, dirigente della Banca d’Italia e neo filosofo che presto vedremo in “Loro”, il nuovo film di Sorrentino.

Sorseggiando un succo con zenzero e carota da Settembrini, basta prestare attenzione ai discorsi e le notizie arrivano. Se poi come vicina si ha una come Stefania Craxi, che confessa all’amica che Gianni Amelio farà un film sul padre Bettino Craxi – beh – il gioco è fatto. Con il regista calabrese ma romano da sempre, andiamo a Cortina dove il suo corto su Amatrice riceve il Nastro d’Argento. Ci sono le attrici Anna Foglietta, Giulia Bevilacqua e Maria Pia Calzone (reduce dal successo di “Gatta Cenerentola”), Monica Guerritore e il marito (nonché presidente del Cir) Roberto Zaccaria. Sono tutti lì per la 13esima edizione di Cortinametraggio, il festival ideato dalla triestina sprint Maddalena Mayneri, il preferito da Paolo Genovese, uno dei primi ad arrivare. Sciate, film, corti, cene, e danze every single night, come canta Fiona Apple. Si torna a “La Barchetta”, zona Prati, tra sei bodyguard e un David di Donatello, ceniamo con Alba Parietti, il portavoce di Luigi Di Maio Vincenzo Spadafora e Callista Gingrich in completo fucsia (lei!), l’ambasciatrice americana voluta alla Santa Sede da Trump. Ma quanto è magggica ‘sta Capitale?