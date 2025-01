Maledetta moda, che impedisce a un conservatore di tenersi il cappotto del padre

Se i nonni ti lasciano una casa ci puoi abitare, se i genitori ti lasciano un guardaroba puoi solo chiamare lo svuotacantine

Sono uscito di casa con il loden di mio padre, uno Steinbock blu. E’ un bel cappotto molto ben rifinito, con una splendida fodera e scaltre tasche interne, tutto in perfette condizioni compresi bottoni e cerniere, ma non è il mio genere, mai comprerei un loden, l’ho indossato perché l’ho ereditato, per una sorta di dovere. Camminando in mezzo alla folla, tutti quanti in piumino o giaccone, mi sono sentito sorpassato e ho riflettuto sulla difficoltà del tramandare. Se un capo di vestiario sopravvive all’usura e alle tarme è improbabile sopravviva alla moda che infatti, Leopardi insegna, è sorella della morte. Se i nonni ti lasciano una casa ci puoi abitare, se i genitori ti lasciano un guardaroba puoi solo chiamare lo svuotacantine. Gesù ha avvertito: “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo”. Ma un conservatore è un sentimentale, ci terrebbe a conservare qualcosa pure qui. Non sembra sia possibile. Maledetta moda.