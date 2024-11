Che i santi di Ognissanti possano mettere in ombra Luce, la mascotte del Giubileo

Una bambolotta per cattolici rimbambiti, l’idoletto perfetto per sdrammatizzare la fede ovvero spegnerla. Perché la Passione di Cristo è proprio un dramma, non un cartone animato

Ognissanti siete tanti ma stavolta mi rivolgo solo ad alcuni di voi: prego i Santi pellegrini di mettere in ombra Luce, il pupazzo-pellegrino che sarebbe la mascotte del Giubileo. E’ una bambolotta per cattolici rimbambiti, l’idoletto perfetto per sdrammatizzare la fede ovvero spegnerla. Perché la Passione di Cristo è proprio un dramma, non un cartone animato. E il Giubileo non può essere soltanto la Grande Festa degli Affittacamere Romani. I Santi pellegrini erano uomini austeri, consapevoli del male e della morte, spesso emaciati, sempre perseguitati. San Nicola Pellegrino, il mio caro San Nicolino, venne preso a bastonate e ne morì. San Rocco finì appestato e incarcerato. San Cristoforo e San Giacomo il Maggiore, il Santo del Cammino di Compostela, vennero entrambi decapitati. Santi pellegrini, ricordate al mondo il prezzo della fede, la serietà della vita, la necessità del pentimento, il timor di Dio.