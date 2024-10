Carlo Melina, con realismo spietato e ostentato, aggiorna il "Principe"

Il nuovo Machiavelli. “Non difenderti, attacca” sono “50 regole di comunicazione politica per spin doctor e addetti stampa” ed ecco la politica come astuzia e come guerra. Non è lettura per idealisti

Melina nuovo Machiavelli. Non fiorentino ma veneto, molto veneto, Carlo Melina aggiorna il Principe scrivendo “Non difenderti, attacca” (Historica/Giubilei Regnani). Sono “50 regole di comunicazione politica per spin doctor e addetti stampa” ed ecco la politica come astuzia e come guerra. Non è lettura per idealisti questo trattato dedicato “a chi ha il coraggio di candidarsi”. Non è certamente lettura per elettori: il dietro le quinte delle campagne elettorali mette voglia di astenersi. E’ lettura per consiglieri del principe e aspiranti tali, o per chi come me gradisce dettagliata conferma della scadente natura umana. Melina a Padova deve avere una gran biblioteca, proprio come Machiavelli a San Casciano, siccome il libro, scritto benissimo, scritto da scrittore, pullula di dotte citazioni dal Genesi a Stephen King passando per Giulio Cesare e Shakespeare, senza ovviamente tralasciare Ser Niccolò. Sono 195 pagine di realismo spietato e ostentato e però vi emergono due notizie confortanti: i giornali hanno ancora un senso (sono il “sigillo della verità”) e Andrea Ostellari è un eroe della libertà (leggere a pagina 175 come il senatore leghista, machiavellicamente e santamente insieme, ha affossato il tirannico ddl Zan).