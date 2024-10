Un libro per svelare l'ideologia di una scuola nemica della ragione

Atzeni, Bassani e Lottieri hanno analizzato la mentalità anticapitalista presente nei manuali scolastici ed ecco “A scuola di declino”. Il suo ingrediente principale: l'ideologia ambientalista

Credo in Dio e non nella scuola eppure anche la scuola esiste, sebbene squallidamente, e bisogna farci i conti. Al contribuente costa miliardi (dozzine di miliardi: oltre il 4 per cento del pil) e allo studente anni di vita e senso della realtà. Atzeni, Bassani e Lottieri hanno analizzato la mentalità anticapitalista presente nei manuali scolastici ed ecco “A scuola di declino” (Liberilibri). Mentalità anticapitalista ovvero anti-industriale. E’ l’ideologia ambientalista a dominare i libri di una scuola nemica della ragione: “La continua invocazione della necessità di cambiare il modello di sviluppo – rinunciando ai combustibili fossili, ad esempio – non è collegata al salvataggio del pianeta, perché oggi la CO2 è prodotta soprattutto in Cina, in India e in altre realtà ben poco disposte a sposare le tesi in tema di decrescita. Qui l’obiettivo è molto più essere tra gli eletti, secondo gli schemi della nuova religiosità climatica, che non essere efficaci”. E’ questa, oggi, la vera egemonia culturale: la verde religione della miseria.