Solo stazioni di servizio italiane per me che sono il più patriota

Sono talmente patriottico che in autostrada rischio di rimanere a piedi piuttosto che fare gasolio da Q8. “La lealtà nazionale non è un’ideologia, ma una devozione a ciò che ci è vicino e familiare”, diceva Scruton

Schermo, schermo delle mie brame, chi è il più patriota del reame? Credo proprio di essere io perché se sei di sinistra sei nemico della patria per statuto, se sei di Forza Italia vuoi dare la cittadinanza allo straniero, se sei della Lega bevi birra e tradisci Enotria, se sei del partito di maggioranza relativa, FdI che ormai significa Femministi d’Italia, non sei un patriota, sei un matriota, succube della sorellanza, fuco del grandematerno. Mentre io non vado nemmeno a votare. Sono talmente patriottico che in autostrada rischio di rimanere a piedi piuttosto che fare gasolio da Q8. “La lealtà nazionale non è un’ideologia” (per citare Roger Scruton come ha fatto Giorgia Meloni a New York) “ma una devozione a ciò che ci è vicino e familiare”. Io sento familiari le stazioni di servizio Agip, Eni, Ip, Sarni, dove abbevero la mia Fiat prodotta a Melfi: nessuno più patriota di me.