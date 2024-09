Grazie che gli italiani non fanno più figli: sono diventati antitattili

È giusto che un popolo divenuto così schizzinoso, così refrattario al contatto materiale, ovvero al contatto con la realtà, si estingua. Si vede in chiesa, al supermercato, in salumeria...

Agli italiani fa schifo toccare. Sono diventati antitattili. In chiesa al momento della pace non ti toccano, in quanto vicini di banco si sono presi il tuo fiato per una mezz’ora buona ma se allunghi la mano si ritraggono inorriditi. E siccome temono un virus respiratorio vanno chiamati cretini, non cristiani... Al banco verdure del supermercato sono obbligatori i guanti, pure le patate è vietato toccare, chissà, magari hai la lebbra e chi si mangia cruda e non sbucciata la patata che hai toccato per sbaglio poi si ammala e muore... Montagne di inquinanti plastichine usa e getta servono soltanto a non turbare la vecchia signora fobica. In salumeria i contanti non li vogliono toccare, quasi non li vogliono vedere, quando estrai le banconote dal portafoglio ti indicano con disgusto la macchinetta dove infilarle... E’ giusto che un popolo divenuto così schizzinoso, così refrattario al contatto materiale, ovvero al contatto con la realtà, si estingua. E’ sbagliato ostinarsi a ipotizzare incentivi per risollevare la natalità (una vana priorità del governo, come da comunicato stampa successivo al pranzo Meloni-Salvini-Tajani). Per fare i bambini bisogna toccarsi molto e agli italiani fa schifo toccare. Prenderne atto.