La fine dell'Occidente negli asterischi delle mail delle università

Siamo davvero come nella Bisanzio degli ultimi giorni, quando i teologi si accapigliavano sul nulla coi maomettani alle porte?

“Gentile professor*”. Una certa università mi scrive per confermare la mia partecipazione a un certo convegno, io rispondo che senza una mail senza asterisco non metterò piede in aula. Subito dopo arriva un’altra mail: “Gentile professore”. Incidentino rientrato. Ma è la conferma del sottotitolo dell’ultimo libro di Giulio Meotti: “Il sesso degli angeli e l’oblio dell’Occidente”. In “Gender”, questo è il titolo (l’editore è Liberilibri), l’apocalittico più documentato d’Italia equipara l’odierno Occidente alla Bisanzio degli ultimi giorni, quando i teologi si accapigliavano sul nulla coi maomettani alle porte. “Nel momento in cui l’Europa sperimenta migrazioni di massa da Africa e medio oriente, che comportano un cambiamento demografico e culturale senza precedenti nella sua storia, uno choc di civiltà, ci si chiede se gli uomini e le donne esistano davvero”. E nelle università si mettono asterischi nelle mail. Dunque, come scrive Meotti, l’Occidente “esausto e vuoto, questo Occidente crepuscolare, trans-umano, transgender, waste land popolata di fantasmi e scorie culturali, dobbiamo lasciare che muoia. Che muoia perché gli uomini liberi possano continuare a vivere”. Muoia l’Occidente, muoiano le università occidentali. Magari dopo avermi pagato la fattura.