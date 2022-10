Cosa ci dicono le donne contemporanee dell'epoca in cui viviamo

Il livello spirituale della nostra società e i modelli che troviamo nella Bibbia. Una riflessione a partire al libro di Costanza Miriano

“Come il venerabile Fulton Sheen, anch’io credo che il livello spirituale di un’epoca sia dato dal livello delle sue donne”. Lo scrive Costanza Miriano nel suo ultimo “Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro” (Sonzogno) e forse sono d’accordo o forse no perché equivarrebbe a dire che il livello spirituale di quest’epoca è bassissimo, visto il numero di donne tatuate, veganizzate, genderizzate, magari col cagnetto nella borsetta, sempre ligie alla raccolta differenziata (e qualcuna oggi forse tentata dai libri della femminista abortista Annie Ernaux). E non vorrei dirlo. Che poi non c’è nessun bisogno che lo dica io, tanto lo dice la Bibbia, coi suoi modi crudi, e lo ripete Costanza Miriano, coi suoi modi soavi, esortando le lettrici a imitare Giuditta, Rut, Susanna, Ester, Sara, Rebecca, donne bibliche di livello spirituale altissimo, ovvio. Personalmente, in quanto lettore e non lettrice, ho le mie preferenze: non Giuditta, con quella spada pericolosa in mano, ma Rut, il cui nome significa “conforto”, la cui storia è una storia di bontà (premiata).