San Giuseppe Artigiano, nel calendario ti piazzarono oggi per provare a cristianizzare la seconda delle feste comuniste di primavera. Nel lontano 1955 papa Pio XII pensò al 1° maggio come “giorno di giubilo per il concreto e progressivo trionfo degli ideali cristiani nella grande famiglia del lavoro”. Si è visto che trionfo, a cominciare dalla domenica sistematicamente dissacrata per finire col concertone dei tatuati. Quest’anno Fedez e gli altri violatori di Levitico 19,28 non profaneranno San Giovanni (suoneranno altrove) ma non è un soprassalto di rispetto, non temono l’ira di Dio: temono il virus. In compenso la pressione fiscale è aumentata ancora, per continuare a versare il reddito di cittadinanza a giovani ascoltatori di Colapesce che potranno così risparmiarsi il faticoso apprendimento di un mestiere, ad esempio quello del falegname. San Giuseppe, il Primo Maggio ti offende, Cgil-Cisl-Uil non ti meritano, dovresti farti sostituire da un Santo minore. Possibilmente (così non soffre troppo) un Santo sordo.

