Dio salvi la Regina (e la monarchia)

San Michele Arcangelo, l’esperto sei tu ma l’intervista ai duchi ribelli mi sembra da manuale di demonologia. La parola “diavolo” deriva dal termine greco che significa “calunniatore” come pure “separatore”, “colui che divide”, e oggi davvero il Regno Unito appare spaccato dalla zizzania venuta da oltreoceano. Dio salvi la Regina però salvare la Regina non basta, Elisabetta ha 94 anni e non è eterna, bisogna salvare la dinastia. I malvagi sono Legione e i Windsor pochissimi, e noi monarchici non abbastanza: ci vuole un attimo, basta un breve ma intenso aumento della “pressione mimetica”, per dirla con René Girard, per travolgere una bellissima e benefica istituzione perfezionata nei secoli. San Michele Arcangelo, sono molto preoccupato: sii tu la loro difesa dagli attacchi della Duchessa Diabolica.