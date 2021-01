L'anticonformismo dei vecchi

Si pensa che la contestazione sia un fenomeno giovanile, ma contro il confinamento ci sono rimaste la canzoni di Van Morrison e Eric Clapton: altro che Sfera Ebbasta e Achille Lauro

Ci salveranno i vecchi leoni? Van Morrison, classe 1945, ha scritto alcune canzoni contro il confinamento: una l’ha cantata lui e si intitola appunto “No more lockdown”, un’altra, “Stand and deliver”, l’ha suonata e cantata Eric Clapton, sempre classe 1945. Chi gliel’ha fatto fare? Credo sapessero che sarebbero stati sommersi dalle critiche, com’è puntualmente avvenuto. Si noti che i due dissidenti rappresentano il gotha musicale del Regno Unito, e non solo musicale (Morrison è Sir). Fra i nostri veterani, canzoni del genere oggi chi potrebbe cantarle? Gianni Morandi? Al Bano? Non scherziamo. Forse i giovani?

Comunemente si pensa che anticonformismo e contestazione siano fenomeni giovanili… Analizziamoli, questi giovani. Sfera Ebbasta, ora primo in classifica, canta: “Ho cambiato un’altra tipa mentre pensavo a te, eh, eh”. Mentre nel nuovo video di Achille Lauro si può sentire: “Questa tipa va alla grande, ma ama il glande”. No, costoro non mi sembrano interessati ai princìpi giuridici come invece Eric Clapton (“Magna Carta, Bill of Rights / The Constitution, what’s it worth?”). Non ci resta che Enrico Ruggeri.