Il pranzo di Ognissanti come un'Ultima cena

Incomberanno ulteriori decreti governativi sul mangiare assieme. E allora l’importante è che sia, nei piatti, tradizionale, perché la tradizione è comunione, custodia del fuoco, “forma suprema di resistenza collettiva alla morte” (Marcello Veneziani)

Pubblicità

Nell’universale iattura si veda una piccola luce nella festa di Ognissanti che cade di domenica. Domani si affolleranno i significati: il giorno del Signore, il giorno dei Santi che in ogni tempo gli furono graditi, la vigilia dei Morti, la passione dei Ristoranti. Sul pranzo domenicale incomberanno ulteriori decreti governativi e avrà un profumo di ultima cena (in questo 2020 ho vissuto più ultime cene, o che sembravano tali per divieti imminenti, ricavandone una mistica sensazione di “estote parati”). Proprio non bisogna lasciarselo scappare questo pranzo, sia famigliare, sia amicale o di amanti (mai capita la preferenza delle coppie per la cena e non per il pranzo: non è meglio l’amore il pomeriggio?). L’importante è che sia, nei piatti, tradizionale, perché la tradizione è comunione, custodia del fuoco, “forma suprema di resistenza collettiva alla morte” (Marcello Veneziani). Mi piacerebbe mangiare l’anguilla come il 1° novembre 1555, a Firenze, fecero il Pontormo e il Bronzino. Mi piacerebbe mangiare l’oca, come pochi anni prima, stesso giorno e stessa città, faceva Francesco Berni. Ma oggi dalle mie parti sono cibi quasi introvabili. Allora ordinerò qualcosa in brodo, per scaldarmi il cuore.

Pubblicità