Al campo largo servirebbero primarie per decidere come fare le primarie. Molte idee (ma confuse)
Roberto Speranza provoca: "Le primarie sarebbero un autogol. Sul nome del candidato premier mettiamo un anziano partigiano o un neomaggiorenne". Ma la sua è solo l'ultima sparata di una lunga serie sul tema. Settembre è qui e a sinistra non hanno ancora deciso chi votare, come votare e soprattutto se votare. Rassegna
Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi - foto LaPresse
Primarie sì, primarie no. E non solo primarie
Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie
I candidati potrebbero essere sei. Secondo i sondaggi l’ex premier favorito nei gazebo. E Magi (+Europa) rilancia la battaglia contro il Melonellum: “Il 15 settembre in piazza”. Dal voto online al ballottaggio: tutti i nodi
Prima il programma, dopo il programma
Schlein stoppa Conte: “Su Kyiv non funziona così”. Fratoianni: “Chi vince le primarie non è il capo”
Come si vota? Ballottaggio? Chi vota?
Conte "scimmiotta" Ocasio-Cortez sul woke. Il Pd frena: "I problemi a sinistra sono altri". Ucraina e riarmo
Il leader del M5s scrive una lettera-manifesto sulla cultura woke e sulla sinistra. Paletti in vista delle primarie di settembre, con il sempreverde "no" al riarmo. Malpezzi: "usarlo per parlare di diseguaglianze". Sensi: "Si buttano sul dibattito del momento e attaccano il Pd". Quartapelle: "Ripensamenti sul woke? Preferivo quello sul Superbonus"
I candidati: Renzi è fuori o dentro? Magi spacca +Europa
Onorato, Salis, Ruffini, Manfredi. Centro affollato
Silvia Salis aveva detto niente primarie. Qualcosa però sta cambiando
Settembre è qui: manca tutto
Parla Bettini: “Renzi? Felice se corre alle primarie e Silvia Salis gareggi con un suo ulteriore partito. Calenda? Via!”
Secondo il guru dem il leader di Iv "può valere di più rispetto ai sondaggi indicati per il suo partito". Salis "gareggi, ma non per il centro". E Calenda? "Offensivo intimargli ancora di stare nel campo progressista"