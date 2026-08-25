Al campo largo servirebbero primarie per decidere come fare le primarie. Molte idee (ma confuse)

sono un logorio. Tante idee, tanto caos. Dibattiti, interviste. Non c'è accordo sulle modalità, non c'è convergenza sui nomi. Solo confusione. Talmente tanta che si dovrebbero svolgere delle primarie su come svolgere le primarie. Paradossi. Farle o non farle. Candidato politico o Papa straniero. Prima il programma o dopo il programma. Essere o non essere. Le primarie del campo largo per decidere chi guiderà la coalizione progressista alle elezioni dell'anno prossimo. Tante idee, tanto caos. Dibattiti, interviste. Non c'è accordo sulle modalità, non c'è convergenza sui nomi. Solo confusione.

Roberto Speranza, La competizione è sempre stata rimandata a "dopo l'estate", ma settembre inizia la prossima settimana e a sinistra non c'è ancora una quadra (forse neppure una squadra). Oggi, ad aggiungersi alla moltitudine di voci, c'è quella di che sul Corriere spiega che farle sarebbe "un clamoroso autogol" e che alle elezioni, se passasse la legge elettorale in lavorazione che richiede di inserire il nome di un candidato premier, "basterebbe fare una scelta simbolica, come un neo diciottenne o un anziano partigiano". Una rassegna, diverse questioni.

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli - foto Ansa

Primarie sì, primarie no. E non solo primarie

le primarie sono l'ossatura dem (per questo le dichiarazioni dell'ex ministro della Salute difficilmente saranno state digerite bene in casa Pd). La prima, che cita anche Speranza: farle o non farle . Il via libera alla competizione sulle primarie è arrivato mesi fa. Era il 23 marzo 2026, quando dalla sede del Movimento 5 stelle in via Campo Marzio a Roma il presidente Giuseppe Conte aveva dato l'ok. La segretaria del Pd, Elly Schlein, era favorevole da mesi, così come il suo partito:(per questo le dichiarazioni dell'ex ministro della Salute difficilmente saranno state digerite bene in casa Pd).

E, man mano, tutta l'area progressista si era convinta a coordinarsi per arrivare a una competizione in autunno, posto che lo stesso Conte, nel corso dei mesi, ha comunque più volte ribadito che non si tratta dell'unico modo per scegliere il leader: "Si può trovare accordandosi sulla base di chi risulta essere il più competitivo, come nelle elezioni regionali". A storcere il naso, invece, da sempre, è stata Alleanza verdi e sinistra. Bonelli e Fratoianni hanno sempre trattato l'argomento come una questione di priorità secondaria. E infatti, all'ipotetica corsa alla scelta del leader hanno sempre posto una condizione: prima il programma.

Prima il programma, dopo il programma

ricordate le contestazioni a sinistra di PaP e disoccupati?). Ebbene, qui arriviamo alla seconda questione. Nel corso del tempo tutte le forze campolarghiste sono sempre state d'accordo (almeno apparentemente) sul fatto di svolgere la competizione dopo la stesura del programma. C'erano anche due manifestazioni convocate a tema. Poi, da due appuntamenti, si è passati a uno solo, a Napoli, che definirlo flop sarebbe riduttivo ).

Ebbene, l'accento sulla questione lo ha rimesso Giuseppe Conte. In un'intervista alla Stampa il leader a 5 stelle aveva spiegato che alcuni nodi programmatici su cui le posizioni sono diverse (sono tanti, ma è un altro discorso) sarebbero stati sciolti con le primarie: insomma, il leader e poi il programma. In quei giorni sia Schlein sia Bonelli e Fratoianni hanno rimesso sui binari la questione: prima il programma, poi la scelta del leader. E il dibattito si è chiuso lì

Come si vota? Ballottaggio? Chi vota?

Ma il programma non c'è, e non c'è una data annunciata per costruirlo. E le prospettive sono poche. Ma arriviamo alla terza questione: posto che "prima il programma", come si vota? Perché dentro l'alleanza c'è una forza politica che fa del voto online la struttura con la quale presentare la sua personale proposta. Il Movimento 5 stelle, di nuovo, si mette di traverso e nel corso degli ultimi mesi ha chiesto che la scelta del leader del campo largo si svolgesse online, mentre il Pd (sempre per storia) vorrebbe i gazebo.

La scelta spetta a tutti? Anche su questi due temi, Schlein e Conte, secondo quanto è stato rivelato nel corso dei mesi, non sono d'accordo: la prima vorrebbe un bacino elettorale più circoscritto, il secondo – Non c'è accordo nemmeno sul turno unico, secco, o sul ballottaggio: se i candidati arrivano a essere più di due potrebbe essere utile far convergere i voti. E infine, chi vota? Iscritti ai partiti?Anche su questi due temi, Schlein e Conte, secondo quanto è stato rivelato nel corso dei mesi, non sono d'accordo: la prima vorrebbe un, il secondo – che si sta "facendo bello" cavalcando la battaglia anti-woke – vorrebbe invece un voto aperto a tutti i cittadini.

I candidati: Renzi è fuori o dentro? Magi spacca +Europa

Onorato, Salis, Ruffini, Manfredi. Centro affollato

Silvia Salis. Ernesto Maria Ruffini: l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha annunciato che il 10 ottobre presenterà un progetto politico di centrosinistra. Qualcosa che, secondo le sue posizioni, sembra guardare più a Italia Viva. E arriviamo a un'altra sindaca, Corteggiata da tutti , è stato spesso un nome tirato in ballo per mettere d'accordo i vari partiti. Renzi la osserva più di tutti. Se non fosse che ha chiaramente detto di non essere interessata alla competizione ( anche se qualcosa si sta muovendo, sembra ). In ultimo, infine, c'è: l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate la scorsa settimana ha annunciato che ilpresenterà un progetto politico di centrosinistra. Qualcosa che, secondo le sue posizioni, sembra guardare più a Italia Viva.

Settembre è qui: manca tutto