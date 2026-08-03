La ricetta di Renzi contro Conte è un patto di ferro tra i partiti: alle primarie vinca il migliore, ma poi tutti insieme

L'ex premier continua: "A chi mi scrive 'io non condivido le idee di Conte, rispondo: nemmeno io. Sull'Ucraina non mi pare che siano molto diverse da quelle di Salvini. Ma in democrazia ci si confronta e ci si misura". Renzi ricorda l'obiettivo di fondo di quest'alleanza: "Noi siamo pronti alle primarie. E soprattutto vogliamo vincere le secondarie per evitare Meloni al Quirinale, Salvini al Viminale e Vannacci premier".