Il fronte anti-Conte nel Pd: "L'Ucraina non si negozia"

A segnare il tono dello scontro è Lia Quartapelle , che legge nelle dichiarazioni del leader pentastellato una messa in discussione dell'intera alleanza. "Si prenda atto che c'è chi vuole rompere la coalizione", scrive su X la deputata dem. "Su una materia per noi del Pd del più alto valore, cioè il futuro dell'Europa e la sicurezza del nostro continente".

Sulla stessa linea si colloca Giorgio Gori , che fissa un limite politico all'intesa con il M5s. "L'alleanza sì, testardamente, ma non a qualunque costo", scrive l'europarlamentare. "Sostegno all'Ucraina e sicurezza dell'Europa non sono negoziabili". Poi l'affondo contro Conte, accusato di rincorrere posizioni sovraniste: "Chi oggi parla come Vannacci, e tira la corda, tenga presente".

Anche Piero Fassino contesta l'impostazione del leader del M5s, chiedendogli di chiarire quale sarebbe concretamente la soluzione negoziale evocata. "Putin ha detto in tutti i modi che non accetterà mai un accordo che non preveda la cessione del Donbass", osserva il vicepresidente della commissione Difesa della Camera. "Conte ritiene legittima quella pretesa? Sarebbe questa la soluzione negoziale: imporre agli ucraini una mutilazione del proprio Paese, premiando l'aggressore e punendo l'aggredito?".