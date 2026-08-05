Silvia Salis aveva detto niente primarie. Qualcosa però sta cambiando

Dentro il Pd c’è un’area pronta a sostenerla ai gazebo. Resta da spiegare il cambio di passo rispetto all’intervista da Fabio Fazio, quando aveva escluso una corsa. Ma nel frattempo è comparsa una novità: Vannacci. La sua ascesa può diventare l’argomento per giustificare una scelta diversa, non come ambizione personale ma come risposta a un quadro mutato. Nella consapevolezza, forse, che i treni che passano una volta non è detto che passino una seconda.