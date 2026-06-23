Conte: "Senza pandemia non rifarei il Superbonus. Io premier? Se non lo sarò non mi serviranno altri incarichi"
L'ex premier intervistato da Maurizio Belpietro alla festa del quotidiano "La Verità". "Sono l'unico dell'opposizione, mi sento responsabilizzato". Sulle primarie: "Non sono l'unica soluzione". Gas russo: "Non va comprato prima di un accordo". Polemica a distanza con Renzi: "Non è il momenti di decidere se deve o meno essere nell'alleanza". Il leader di Iv: "Chi mette veti si spara sui piedi"
Giuseppe Conte - foto Ansa
Maraio, il (finora) più sconosciuto tra i leader del campo largo
Studi da avvocato, poi giovanissimo esponente del Psi, poi candidato al Parlamento italiano ed europeo. L'enfant prodige del socialismo-socialismo si trova oggi al crocevia di tutti i centri del centrosinistra possibili
Polemica a distanza Conte-Renzi
I centristi spaccati tra Renzi e Onorato, ma c’è l’incognita Salis
Per evitare divisioni, Franceschini ha lanciato un appello alla sindaca di Genova invitandola a calarsi nei panni della federatrice di centro. Ma allo stato delle cose, la situazione non sembra evolversi in positivo. Nel frattempo nel Pd si è scatenata già una battaglia che si gioca sul terreno dell’Emilia Romagna