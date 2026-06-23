Conte: "Senza pandemia non rifarei il Superbonus. Io premier? Se non lo sarò non mi serviranno altri incarichi"

Ad ammetterlo èIl presidente del Movimento 5 stelle sembra quasi fare marcia indietro: "Il Superbonus è stato un progetto lanciato in un periodo di piena pandemia. Oggi non c'è una pandemia, non ci sarebbe ragione e sarebbe folle dover far ripartire l'Italia con una spinta così eccezionale come è stato il Superbonus". L'occasione per una tale confessione è un'intervista a Maurizio Belpietro all'evento "Il giorno de La Verità". E toccando il tema del 110 per cento sembra accarezzare l'idea di un complotto: "". Anche se, a dire il vero, i tecnici del Mef i conti li hanno fatti eccome, e non dicono quello che sostiene da anni l'ex premier.

Il tema delle primarie è intricato. E le primarie stesse, come soluzione alla leadership, "restano sul tavolo", ma "non sono l'unica soluzione per designare la leadership", dice Conte. C'è la soluzione che hanno utilizzato, spiega, nelle regioni: " Quando abbiamo corso insieme abbiamo valutato sempre insieme il candidato più competitivo analizzando i vari profili ". E guarda caso in quelle regioni i candidati sono stati poi quelli del Movimento, come accaduto in Campania con Roberto Fico.

Polemica a distanza Conte-Renzi

Ma il tema della leadership resta subordinato al resto, e a un'alleanza che è ancora tutta da costruire. La foto a quattro, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni ha creato il panico a sinistra e al centro. E ora ci sono fuochi incrociati e accuse di veti. Conte ribadisce quanto già detto: "Quello non è stato il primo incontro tra noi quattro, anzi, semmai l'ultimo". E spiega che la presenza o l'assenza di Renzi dentro all'alleanza è una "domanda che mi fanno tre volte al giorno". Quella foto, dice il presidente dei 5s, "l'abbiamo pubblicizzata per farvi parlare", ma ora "si deve parlare del programma". Renzi in o Renzi out?. Conte non riesce a rispondere in modo secco: "Non è una decisione che dobbiamo prendere ora. Dopo che sarà scritto il progetto sarà il tempo di decidere chi coinvolgere, valutando ovviamente tutte le condizioni che si presenteranno". E solo dopo ancora, chiuse queste discussioni, "sarà il tempo di una leadership".