Renzi sul selfie di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: "Arrabbiati? Noi non siamo sinistra-sinistra"

Matteo Renzi prova a smontare il caso della foto che ha riunito Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli per lanciare il percorso sul programma del campo largo. I leader di Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono mostrati insieme sui social annunciando due appuntamenti, l'8 e il 15 luglio, per avviare il confronto sui contenuti di una proposta progressista. Nel selfie, però, non c'erano né il leader di Italia Viva né Riccardo Magi di +Europa.

"Per tutto il pomeriggio i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratoianni. E perché dovremmo essere arrabbiati?", scrive dunque Renzi sul suo profilo Instagram.

Il punto, secondo l'ex presidente del Consiglio, non è l'esclusione dalla fotografia, ma la collocazione politica: "Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante nel paese, ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare", scrive.

Renzi rivendica le differenze con gli altri partiti dell'opposizione su alcuni temi centrali: "Non abbiamo le stesse idee dei protagonisti di questa foto su molti temi: dal garantismo alla crescita economica, dall’energia all’Europa". Per il leader di Italia Viva, Pd, M5s e Avs "vogliono costituire un nucleo di sinistra-sinistra stretto nella coalizione" e "hanno tutto il diritto di farlo".

Il confronto, però, secondo Renzi non deve impedire un'intesa più ampia in vista delle prossime elezioni politiche. "Noi siamo un’altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai", sostiene, aggiungendo: "Però davanti al governo Meloni-Salvini-Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un’alleanza programmatica. Ci proveremo, fino alla fine".

Il messaggio è rivolto alla costruzione di un centrosinistra capace di competere con la maggioranza di governo. "Non saremo mai come i protagonisti di questa foto ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l’Italia abbia mai avuto", scrive Renzi.

"A noi non preoccupa questa foto: preoccupa la foto di un sovranista al Quirinale", afferma il leader di Italia Viva, rivendicando il percorso del centrosinistra negli ultimi anni: "Noi siamo quelli che hanno eletto Sergio Mattarella, non un sovranista: noi abbiamo combattuto la destra populista, non ci abbiamo fatto un governo insieme".