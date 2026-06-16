Nel selfie del campo largo per lanciare la due giorni sul programma manca Renzi. Conte: "Problemi di affidabilità"

. E lo hanno fatto con un selfie: Nicola Fratoianni, il fotografo, è ritratto insieme a Giuseppe Conte, Elly Schlein e Angelo Bonelli a tavola, a pranzo, nella tarda mattinata di oggi in un misterioso ristorante a Roma. Il quartetto annuncia: "Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio". Ma c'è un'assenza, forse due. Riccardo Magi di +Europa. Il tavolo è riservato allo "zoccolo duro" delle opposizioni, dicono fonti vicine ai leader. E proprio sull'assenza dell'ex premier è il presidente del Movimento 5 stelle a parlare: "Renzi non è scontato in coalizione. Sicuramente c'e' un problema di affidabilità, non dobbiamo creare un'accozzaglia, un caravanserraglio, che è nella tradizione del centrosinistra dividersi". Creano hype e avvisano: "save the date". I leader del campo largo hanno annunciato due date per iniziare a costruire il programma di governoE lo hanno fatto con un selfie:, il fotografo, è ritratto insieme aa tavola, a pranzo, nella tarda mattinata di oggi in un misterioso ristorante a Roma. Il quartetto annuncia: "Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio". Ma c'è un'assenza, forse due. Matteo Renzi di Italia Viva edi +Europa. Il tavolo è riservato allo "zoccolo duro" delle opposizioni, dicono fonti vicine ai leader. E proprio sull'assenza dell'ex premier è il presidente del Movimento 5 stelle a parlare: "".

Le parole del presidente Conte arrivano a quasi due ore dall'annuncio del doppio evento del mese prossimo. E anche il leader di Azione Carlo Calenda ha ironizzato sull'assenza di Renzi. Tuttavia, fonti vicine a Pd, Avs e M5s assicurano che non c'è stata alcuna volontà di estromissione nei confronti sia dell'ex premier, sia di Riccardo Magi. Anzi, a pochi minuti dall'annuncio, si rimarcava: "Il problema non è Renzi". Personalità vicine all'ex premier hanno fatto sapere che è stato tutto concordato: l'obiettivo, così raccontano, è quello di fare un ciclo di riunioni per l'ala "sinistra" del campo largo. Una volta esauriti i due eventi, solo dopo, si aprirà anche il confronto con all'ala centrista. La speranza è che la galassia della dozzina dei partiti di centro, nel mentre, si organizzi e decida una volta per tutte da che parte stare.

Ma nel mentre Conte, l'avvocato del popolo continua: "Io lavorerò per un progetto solido e coerente, mi sto ponendo il problema dell'affidabilità ma non la posso risolvere dicendo se mi è simpatico o antipatico Tizio, Caio o Sempronio". E tira in ballo Luigi Di Maio: "Noi siamo stati traditi da Di Maio, certo poi ci ha fatto cadere anche Renzi. Ma il tradimento la mia comunità l'ha avuto anche da Di Maio, che era il nostro leader ed era dentro".

Ma tornando alle due date, restano ancora molte incognite. Dei punti, delle priorità e di cosa si discuterà non si hanno informazioni. "Tutto è ancora da costruire", spiegano diverse fonti. Intanto però c'è una data, e, fanno notare, non è scontato. Quello di oggi è stato solo l'ultimo di una serie di incontri tra i quattro leader, che vanno avanti da settimane. Quanto uscirà da questi due eventi, che con ogni probabilità saranno due manifestazioni, sarà la base da cui partire con il programma condiviso.

che deciderà quali saranno i temi principali che i contiani vogliono portare al tavolo con le altre opposizioni. Ora l'obiettivo è creare due grandi piazze aperte agli elettori per raccogliere le loro istanze. Per questa ragione, spiegano dal Movimento 5 stelle, entro quel giorno sarà esaurita anche Nova 2.0 , l'evento (ancora da calendarizzare)