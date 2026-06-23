Maraio, il (finora) più sconosciuto tra i leader del campo largo

Ed ecco che – risalendo lungo la biografia politica del quarantaseienne segretario del Psi, nato nella Salerno di Vincenzo De Luca e del suo predecessore, il sindaco socialista Enzo Giordano, dimessosi sull’onda di Tangentopoli nell’anno del Terrore 1993 e poi scagionato — si scopre che Maraio non è certo un nuovo venuto. Anzi. E’ una sorta di enfant prodige del socialismo-socialismo, ma nella terra dove da trent’anni governa, in diversi ruoli, il post-comunista De Luca, di cui Maraio è stato assessore al Turismo nel 2006, nella sua città, per poi tornare a esserlo ma nell’attuale regione Campania guidata dal post Cinque Stelle Roberto Fico, la cui elezione è stata preparata dall’opera di tessitura del pioniere del campo largo e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, altra presenza assidua alle convention civiche di Onorato. Ed è lungo questo crinale che Maraio, studi da avvocato, poi giovanissimo esponente del Psi, poi candidato al Parlamento italiano ed europeo (per quest’ultimo, nel 2024, nella lista degli Stati Uniti d’Europa, cioè sotto le stesse insegne di Matteo Renzi ed Emma Bonino), si trova oggi al crocevia di tutti i centri del centrosinistra possibili, ché il suo Psi, con l’Italia Viva di Renzi, nel 2019, ha formato addirittura un unico gruppo al Senato.