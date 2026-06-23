Maraio, il (finora) più sconosciuto tra i leader del campo largo
Studi da avvocato, poi giovanissimo esponente del Psi, poi candidato al Parlamento italiano ed europeo. L'enfant prodige del socialismo-socialismo si trova oggi al crocevia di tutti i centri del centrosinistra possibili
Foto Ansa
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.