I centristi spaccati tra Renzi e Onorato, ma c’è l’incognita Salis

Si fanno invece sempre più ingarbugliate le vicende in casa centrista. Non solo Giuseppe Conte non vuole Matteo Renzi, ma anche Alessandro Onorato preferisce evitare un’alleanza con il leader di Italia viva. Perché non si fida, ma anche perché si rende conto che se si formasse un unico soggetto di centro il protagonista sarebbe Renzi e non lui e alla fine, naturalmente, la leadership finirebbe nelle mani dell’ex segretario del Partito democratico. Per evitare queste divisioni il sempre vigile Dario Franceschini, con un’intervista rilasciata a Repubblica, ha lanciato un appello a Silvia Salis invitando la sindaca di Genova a calarsi nei panni della federatrice di centro. Ed effettivamente con lei in campo i lavori in corso nel centro dell’alleanza dei progressisti verrebbero assai facilitati. Né Onorato né tanto meno Renzi potrebbero dire di no a Salis. Solo che al momento la sindaca non ha intenzione di compiere un passo del genere, le sue ambizioni sono più ampie. E riguardano non la leadership del centro ma quella dell’intero centrosinistra. Tra i suoi consiglieri, però, negli ultimi giorni c’è chi le suggerisce di non rispondere con un no secco a quell’appello perché comunque se aspira a un ruolo da leader non può sottrarsi del tutto alle manovre politiche in corso. Ma allo stato delle cose, la situazione non sembra evolversi in positivo. Perciò il centro, alle politiche sarà diviso in due liste, se non di più. Da una parte Onorato, con gli amministratori locali che hanno sottoscritto il suo progetto civico Italia, con i vari Magi e Maraio. Dall’altra, Renzi, che continua a dire che si presenterà alle elezioni da solo, nonostante la soglia del 3 per cento sia un oggettivo problema per lui.