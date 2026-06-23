La rete americana oltre Trump. FdI “chiude le polemiche” e non rinuncia al viaggio a Washington. L’incognita Vance

A partecipare dal partito di Giorgia Meloni sicuramente Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo. E poi anche Antonella Sberna, vicepresidente dell’Eurocamera. L’evento avrà al centro proprio il consolidamento dei legami “transatlantici”. Un obiettivo ancor più sentito in una fase di profonda instabilità dei legami tra Italia e Stati Uniti. Da questo punto di vista, però, significative sono state le parole pronunciate ieri dallo stesso Fidanza, secondo cui “il rapporto con gli Stati Uniti è solido per ragioni storiche e non può venire meno. E’ fatto di un’interazione culturale, economica, di interessi geopolitici comuni che non possono assolutamente essere intaccati da diatribe che noi riteniamo debbano essere superate. Non a caso Giorgia Meloni ha dichiarato chiusa la polemica con il presidente Trump e non risponderà più a questo tipo di critiche. “La questione per noi è chiusa”. Anche per questo, sebbene la gran parte degli incontri della quattro giorni americana saranno a porte chiuse, fonti di alto livello di FdI al Foglio hanno fatto sapere che ci saranno incontri con esponenti dell’amministrazione Trump. “Anche se sono ancora in via di definizione”. L’incognita, insomma, è se possa esserci lo spazio per un incontro con il vicepresidente JD Vance (o addirittura Marco Rubio: prima della crisi diplomatica era in programma un bilaterale con Antonio Tajani, poi il viaggio del ministro a Miami è stato cancellato ma il segretario di stato resta il più ben disposto nei confronti del governo Meloni). Vance che del resto, poco più di un paio di mesi fa, s’era speso a dire come l’Italia, nel contesto della guerra in Ucraina, fosse stata “di grande aiuto”. Anche se, riferisce un’altra fonte di primo piano del partito meloniano, “non credo ci saranno incontri con il vicepresidente”.