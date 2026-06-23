L'audio della telefonata di Trump con La7 contro Meloni

L'Aria che tira ha mandato in onda la conversazione tra il presidente americano Donald Trump e il giornalista Daniele Compatangelo, durante la quale il tycoon ha sostenuto che la premier lo avrebbe implorato di scattare una foto insieme durante il G7. "Giorgia Meloni ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena", ha detto Trump. Parole che hanno fatto il giro del mondo, facendo scoppiare una crisi diplomatica tra gli Stati Uniti e l'Italia.