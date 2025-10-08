Question time
Il question time del ministro Piantedosi alla Camera
Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi risponde alle interrogazioni di Fratelli d'Italia e della Lega dopo la manifestazioni dei giorni scorsi per Gaza e sui possibili legami tra pro Pal e fondamentalisti islamici
Il titolare del Viminale risponde alle interrogazioni di Lega e Fratelli d'Italia dopo le manifestazioni dei giorni scorsi per Gaza sui possibili legami tra proPal e fondamentalisti islamici
Oggi alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi risponde alle interrogazioni di Fratelli d'Italia e della Lega dopo la manifestazioni dei giorni scorsi per Gaza sui possibili legami tra pro Pal e fondamentalisti islamici
L'opposizione
Le quattro spallate (andate a vuoto) del campo largo al governo
Il centrosinistra sognava un 5-1, si accontenterà di un 3-3. Pd e M5s litigano sui meriti mentre il governo Meloni resta solido, con consensi persino superiori a quelli del 2022. Dopo Sardegna, europee e referendum, anche le regionali confermano la stessa fotografia: l’opposizione non arretra, ma nemmeno avanza
La decisione
Fratelli d'Italia annuncia: Cirielli sarà il candidato del centrodestra in Campania
Destini politici opposti