Vance è a Roma, l'incontro con Meloni e il pranzo con Salvini e Tajani

Dopo il bilaterale con Trump, la premier riceve Vance a Palazzo Chigi e sente von der Leyen. Il vicepresidente americano si tratterrà in Italia per Pasqua, questo pomeriggio parteciperà alla messa a San Pietro

La visita era stata annunciata e come previsto questa mattina il vicepresidente americano JD Vance è arrivato a Roma. L’accoglienza all’aeroporto militare di Ciampino, dove Vance è atterrato a bordo dell’Air Force Two insieme alla sua famiglia, è avvenuta sotto la pioggia, con la presenza di rappresentanti del governo italiano e dell’ambasciata statunitense. Le misure di sicurezza sono state imponenti: tiratori scelti, unità cinofile e sorveglianza aerea hanno garantito la protezione della delegazione americana, soprattutto nei momenti di trasferimento attraverso la Capitale.

A poche ore dall'incontro con Donald Trump, la premier Giorgia Meloni riceverà Vance a Palazzo Chigi intorno alle 13. Una nuova occasione per rafforzare il legame tra Roma e Washington e per affrontare temi cruciali, primo tra tutti la questione dei dazi tra Stati Uniti ed Europa, su cui la premier riferirà anche alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con un telefonata prevista per oggi.

Dopo il bilaterale tra Meloni e Vance, si terrà un pranzo di lavoro che vedrà anche la partecipazione dei due vicepremier italiani, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Con il leader della Lega, Vance ha parlato lo scorso 21 marzo e con una clip ha partecipato al congresso della Lega, qualche settimana fa a Firenze.

Vance resterà a Roma fino a domenica, alloggiando con la famiglia a Villa Taverna, residenza ufficiale dell’ambasciatore americano. Il programma non si limita agli impegni istituzionali: il vicepresidente, noto per la sua fede cattolica, dovrebbe incontrare anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato vaticano, e partecipare a funzioni religiose in vista della Pasqua. "E' chiaro che l'approccio dell'attuale amministrazione Usa è molto diverso da quello a cui siamo abituati e, soprattutto in Occidente, da quello su cui abbiamo fatto affidamento per molti anni", ha detto proprio questa mattina Paroli, in un'intervista a Repubblica. Nel pomeriggio, poi, Vance parteciperà alla messa del Venerdì Santo che si terrà alle 17 a San Pietro.

La visita si inserisce in un contesto di relazioni internazionali delicate. Durante il vertice di ieri con Trump, Meloni ha ottenuto la disponibilità del presidente americano a recarsi in Italia, con l’intento di organizzare un incontro con i vertici dell'Unione europea. Un segnale importante in vista di una possibile accelerazione del dialogo sui dazi.