Meloni: “No a guerra commerciale con glI Usa. Ma se necessario penseremo a risposte adeguate”

“È evidente che l'introduzione di nuovi dazi avrebbe risvolti pesanti per i produttori italiani”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, al termine della cerimonia di consegna del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana nel cortile d'onore di Palazzo Chigi. “Penso personalmente che sarebbe anche un'ingiustizia per molti americani perché limiterebbe la possibilità di acquistare e consumare le nostre eccellenze solo a chi ha la possibilità economica di spendere di più".

Il presidente americano Donald Trump ha già ribattezzato quello odierno come il “giorno della liberazione”, in cui verranno svelati, alle 16 ora locale negli Usa (le 22 in Italia), tutti i nuovi dazi che dovrebbero inaugurare una nuova “età dell’oro” per gli Stati Uniti. “Quello statunitense per noi è un mercato fondamentale” ha sottolineato la presidente del Consiglio, secondo cui è necessario “lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti e né l'Europa”. Tuttavia, ha chiarito la premier, ciò "non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni".

“La difesa del nostro agroalimentare è stata una priorità per questo governo fin dal suo insediamento, lo abbiamo fatto con stanziamenti e investimenti record come mai si erano visti, lo abbiamo fatto investendo sulla competitività delle filiere, contrastando la contraffazione e la concorrenza sleale – ha poi ribadito la premier – Lo abbiamo fatto anche affermando in Europa e non solo che gli agricoltori e i produttori non sono nemici dell'ambiente ma sono semmai i primi custodi della natura”.

L'Italia “è una super potenza in questo settore e saprà vincere ogni sfida perché ha imprese eccellenti alle quali è sufficiente un governo che sappia essere di supporto e non di ostacolo", ha spiegato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, in apertura della cerimonia. “In queste ore l'apprensione dei mercati rispetto a nuovi eventuali dazi non ci deve far dimenticare i record raggiunti in questi anni nella Dop economy, nell'export del vino, nella valorizzazione dell'olio e dei formaggi in Europa e nel mondo”, a cui si aggiungono gli sforzi compiuti “nella affermazione della pizza italiana come eccellenza alimentare nel mondo, nell'aver spiegato la differenza tra ice cream e gelato artigianale italiano, nel valore aggiunto dell'agricoltura”.