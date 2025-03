Dai centri in Albania alla stretta sulla cittadinanza: cosa c'è nel Cdm di oggi

Il governo vuole trasformare i centri in Albania in Cpr. Sul tavolo dell'esecutivo anche nuove norme per i concorsi nella scuola legati al Pnrr

Sono diverse le questioni sul tavolo del Consiglio dei ministri odierno, nel day after del viaggio di Giorgia Meloni a Parigi per partecipare al vertice dei paesi "volenterosi" nel sostegno all'Ucraina. La principale misura riguarda l'immigrazione, visto che il governo è pronto a mettere mano con un decreto ad hoc alla destinazione d'uso dei centri in Albania, non ancora entrati a regime per le diverse controversie legali che hanno coinvolto la definizione di "paesi sicuri" e che sono al vaglio della Corte di giustizia europea. Come già anticipato qualche giorno fa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, adesso il governo sarebbe intenzionato a trasformare le due strutture in Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio). "Stiamo pensando ad una prossima riattivazione almeno per una componente delle funzioni di quel centro, che è già esistente: quella di centro per i rimpatri", aveva detto proprio Piantedosi. Le strutture quindi non servirebbero più ad accogliere migranti che hanno avuto accesso a una procedura accelerata di frontiera ma ospiterebbero persone già destinatarie di un decreto di espulsione e già presenti sul suolo italiano.

In qualche modo legata alla questione immigrazione, al vaglio del governo c'è una stretta sulla concessione di cittadinanze a chi ha discendenze italiane. L'esecutivo vuole correre ai ripari perché ci sono tribunali che sono intasati dalle richieste che provengono per lo più da Brasile e Argentina. Si studia una norma per rendere meno facile ottenere la cittadinanza italiana. E così sfoltire la mole di pratiche.

Altro punto all'ordine del giorno la stabilizzazione dei docenti che sono stati assunti con appositi concorsi svolti nelle pieghe "dell'attuazione delle misure del Piano di ripresa e resilienza e in materia di istruzione e merito e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/26". Per questo dovrebbe essere introdotta una norma per il riutilizzo dei concorsi già svolti. E sempre in ambito istruzione, sarà data attuazione, attraverso un apposito decreto, alla riforma che elimina il numero chiuso per l'ingresso nelle facoltà di medicina, votata all'inizio di marzo.