Giorgia Meloni all'Eliseo per il vertice dei volenterosi sulla pace in Ucraina

L'incontro a Parigi voluto da Macron e Starmer per fare il punto della situazione riguardo alla guerra e alla tregua tra Russia e Ucraina. La linea del governo italiano e l'incontro della premier con Ursula Von der Leyen a margine della riunione

Ha avuto luogo questa mattina il vertice dei volenterosi a Parigi convocato da Emmanuel Macron. Presenti 31 paesi, compresa l'Ucraina, con il presidente Volodymyr Zelensky. Dell'Unione europea c'erano i leader di 23 stati membri, tra cui la premier Giorgia Meloni. Assenti Ungheria, Slovacchia, Malta e Austria, gli ultimi due non membri della Nato e storicamente neutrali. Presenti anche i leader di tre paesi non-Ue: Norvegia, Islanda e Regno Unito, così come i presidenti di Consiglio europeo e Commissione europea, Antonio Costa e Ursula von der Leyen, e il Segretario della Nato, Mark Rutte. L'obiettivo del summit era quello di discutere sulla prosecuzione degli aiuti militari e finanziari all'Ucraina, di un cessate il fuoco effettivo, della preparazione della fase successiva alla tregua e del dispiegamento di una presenza anche europea lontana dal fronte con la Russia. La riunione di oggi rappresenta il tentativo europeo di inserirsi nel negoziato in corso tra Stati Uniti e Russia, in cui l'Europa è fin ora rimasta esclusa, nella parallela triangolazione con l'Ucraina.

Building a robust peace for Ukraine and Europe. pic.twitter.com/xW2yAkrshf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 27, 2025

Le volontà del governo italiano erano già note da tempo. La premier Meloni ha chiarito che l'Italia sarà contro l'invio di truppe italiane in Ucraina e favorevole al monitoraggio del cessate il fuoco nel quadro delle missioni Onu. Tra gli obiettivi italiani: mantenere il contesto euroatlantico sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e conseguentemente per il continente e usare la leva delle condizioni dell'articolo 5 del trattato Nato, che vincola i partner al sostegno reciproco in caso di attacco militare.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivata all'Eliseo, è stata accolta dal capo dello stato francese, Emmanuel Macron. I due si sono stretti la mano e la premier si è avviata all'interno del palazzo. Ha poi avuto un breve colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e uno scambio di battute con la premier danese Matte Frederiksen.

Giorgia Meloni e Emmanuel Macron (LaPresse)

La premier Meloni, in vista del vertice di Parigi su una possibile pace tra Zelensky e Putin, ha dovuto fronteggiare un altro conflitto. Quello interno tra i due vice premier, il ministro degli esteri, Antonio Tajani, nonché leader di Forza Italia, e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e capo della Lega. Negli ultimi giorni i due hanno alimentato alcune polemiche scaturite dalla telefonata di Salvini al vicepresidente americano J.D Vance. L'incontro per mettere fine a queste discussioni si è tenuto ieri a Palazzo Chigi ed è servito anche a trovare una linea comune di governo per rappresentare la posizione dell'Italia oggi all'Eliseo.