Gualtieri al Foglio: “La manifestazione sull'Europa? Polemiche surreali: rifarei tutto, con orgoglio”

Il sindaco di Roma: “Trovo onestamente molto triste che vi siano persone che non considerino l'Europa un patrimonio di tutti”

Intercettato dal Foglio, a proposito delle polemiche sul finanziamento della manifestazione a favore dell'Europa di sabato scorso, il sindaco Roberto Gualtieri la mette così. “Se ho finanziato la manifestazione sull'Europa? Certo. Lo rivendico. E anche con orgoglio. La manifestazione è stata bella, giusta e importante. E anche rispettosa. Hanno parlato tre senatori a vita, artisti, intellettuali, e non c'è stato un solo attacco rivolto a qualcuno. Trovo onestamente molto triste che vi siano persone che non considerino l'Europa un patrimonio di tutti. E se posso dire, in un momento come questo, in un momento come quello che viviamo oggi, il fatto che la città dei trattati, Roma, dia il suo contributo per organizzare una grande manifestazione per difendere l'Europa, con la voglia di unire non di dividere, dovrebbe essere considerato come un elemento positivo. E spiace davvero che vi sia qualcuno che consideri invece l'Europa qualcosa di divisivo”. E ancora: “Mi verrebbe da dire, invece, che una manifestazione all'interno della quale si sventola la bandiera dell'Europa è quanto di più patriottico si possa immaginare. E' stata una manifestazione educata e inclusiva. Lo abbiamo fatto con orgoglio. E lo rifaremmo. E le polemiche sono surreali. E' come se qualcuno protestasse per il fatto che la Capitale d'Italia scelga di sostenere una manifestazione per il 25 aprile. Siamo felici di averlo fatto”. (cc)