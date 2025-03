Il senatore si addormenta tra i banchi del Senato durante l'intervento della premier in vista del prossimo Consiglio europeo

Il pisolino di Lotito mentre Meloni parla in Senato

L'intervento è certamente lungo, su questo non si discute. Fatto sta che mentre la premier Giorgia Meloni parla nell'Aula del Senato per informare il Parlamento della posizione che porterà il governo al prossimo Consiglio europeo, il senatore Claudio Lotito s'addormenta. Tra i banchi della maggioranza, nelle file di Forza Italia, Lotito si abbandona a un pisolino meditativo. Al suo fianco i colleghi Adriano Galliani e Vincenzo Damiani, che non se la sentono di strapparlo dalle braccia di Morfeo.