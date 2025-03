Ecco l'audio con le parole di Delmastro sulla riforma Nordio

"Oggi un articolo di giornale ha esasperato il significato dei ragionamenti che ho fatto, nel corso di un colloquio informale, sulla riforma della Giustizia". Il sottosegretario Andrea Delmastro smentisce così di aver criticato la riforma della Giustizia del governo Meloni e del ministro Carlo Nordio, come ha riportato il Foglio oggi. In una nota, il sottosegretario ribadisce l'unità della maggioranza e dice di condividere l'impianto della riforma. Ma nel colloquio telefonico con il nostro giornalista Ermes Antonucci non è questo quello che emerge. Pubblichiamo l'audio della conversazione.

