Nuovo attacco di Mosca a Mattarella: "Menzogne e falsità su nostra minaccia nucleare"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato nuovamente le parole del capo dello stato sulla "pericolosa narrativa nucleare" dek Cremlino. Il precedente dopo l'equiparazione tra invasione dell'Ucraina e Terzo Reich, che la Russia aveva bollato come "invenzioni blasfeme"

"Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l'Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità". E' il nuovo attacco che la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sferrato nei confronti del presidente della Repubblica. Le parole di Zakharova, riportate dalla Tass, sono una reazione alle dichiarazioni di Mattarella della scorsa settimana. In visita in Giappone il capo dello stato aveva detto che la Russia "si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di non proliferazione, instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione militare". Aggiungendo poi che "la Repubblica italiana condanna fermamente queste pericolose derive".

E così a distanza di qualche giorno arriva un nuovo attacco scomposto del Cremlino. Come già era successo dopo l'intervento del capo dello stato a Marsiglia, quando Mattarella aveva paragonato l'invasione russa in Ucraina alla stagione del Terzo Reich. "Invenzioni blasfeme", aveva detto in quell'occasione Zakharova.