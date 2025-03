Esclusiva. Macron al Foglio: "Sull'Ucraina, abbiamo bisogno dell'Italia al nostro fianco"

Ecco un anticipazione dell'intervista esclusiva al presidente francese che uscirà domani su questo giornale. "Serve un’Italia che si impegni da grande paese europeo, sulla scia di Draghi: dobbiamo restare uniti”, dice Macron

In una intervista che comparirà domani sul Foglio, realizzata da Mauro Zanon sul Falcon Presidenziale diretto oggi a Londra, il presidente francese, Emmanuel Macron, parla a tutto campo delle trattative di pace sull’Ucraina e lancia un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Se vogliamo essere credibili come europei nel nostro sostegno a lungo termine all’Ucraina, dobbiamo essere in grado di fornire delle garanzie di sicurezza solide. Stiamo cercando di muovere le cose. E abbiamo bisogno dell’Italia, di un’Italia forte che agisca a fianco della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi nazioni. Per questo ho invitato il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, lo scorso 17 febbraio. E’ necessario che l’Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso, e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto ha fatto Mario Draghi. In questo momento dobbiamo restare uniti”. Domani sul Foglio l’intervista integrale.