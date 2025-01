I dieci anni di Sergio Mattarella al Quirinale

x Cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 3 Febbraio 2015 (Ansa) Matteo Renzi si dimette dall'incarico di Presidente del Consiglio nel 2016 (Ansa) Cerimonia di giuramento del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, 12 dicembre 2016 (Ansa) Cerimonia giuramento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 1 giugno 2018 (Ansa) Sergio Mattarella da solo all'altare della patria per la festa della Repubblica, 25 Aprile 2020 durante la pandemia Covid-19 (Ansa) Cerimonia giuramento del presidente del Consiglio Mario Draghi, 13 febbraio 2021 (Ansa) Mattarella assiste alla finale di Wembley, l'Italia vince l'Europeo nel 2021 (Ansa) 22 gennaio 2022, il portavoce di Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, posta la foto degli scatoloni al Quirinale per la fine del primo mandato (X) Cerimonia giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il secondo mandato, 3 febbraio 2022 (LaPresse) Cerimonia giuramento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, 22 ottobre 2022 (Ansa) Sergio Mattarella al Festival di Sanremo nel 2023 (Ansa) Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi nel 2024 (Ansa) 1 di 12

Ricorrono oggi i 10 anni dall'inizio della presidenza di Sergio Mattarella, eletto capo dello stato il 31 gennaio del 2015 e riconfermato dal Parlamento il 29 gennaio del 2022 – per poi giurare il 3 febbraio 2022.

Mattarella, nato a Palermo il 23 luglio 1941, prima di diventare Capo dello stato è stato parlamentare per sette legislature (fino al 2008). Venne eletto in Parlamento per la prima volta nel 1983 con la Democrazia cristiana. È stato inoltre Vicepresidente del Consiglio dei ministri durante il primo governo guidato da Massimo D'Alema e più volte ministro (per i Rapporti con il Parlamento tra il 1987 e il 1989, della Pubblica istruzione tra il 1989 e il 1990, della Difesa tra il 1999 e il 2001). A lui si deve anche la legge elettorale conosciuta come "Mattarellum".

Sergio Mattarella è il più longevo presidente della Repubblica, prima di lui c'è stata solo la rielezione di Giorgio Napolitano che però si è dimesso circa due anni dopo il bis. A differenza del suo predecessore Mattarella ha sempre detto che il suo secondo mandato sarebbe stato un mandato pieno, nonostante prima della seconda elezione avesse già pianificato il trasloco dal Quirinale.

Durante la sua presidenza si sono succeduti cinque presidenti del Consiglio: Matteo Renzi, Paolo Gentiloni (2016-2018), Giuseppe Conte (due governi tra il 2018 e il 2021), Mario Draghi (2021-2022), qundi Giorgia Meloni nell'Ottobre 2022.

Mattarella si è sempre contraddistinto per la sua sobrietà, ma anche per i richiami fermi e decisi in occasione di passaggi cruciali della storia politica italiana. Il suo apprezzamento da parte degli italiani è sempre stato alto, superando anche il 60 per cento secondo un sondaggio dello scorso autunno.

Accanto a questa dimensione più istituzionale, a riprova della sua sintonia con gli italiani, Mattarella ha saputo cogliere anche le passioni più popolari. Dalle presenze a Sanremo a quelle legate allo sport: era a Wembley, per esempio, quando nel 2021 l'Italia ha vinto gli Europei di calcio in Inghilterra. Mentre solo pochi mesi fa era a Parigi, sotto la pioggia, per la cerimonia d'inaugurazione dei giochi olimpici.

Il suo secondo mandato scadrà nel 2029, quando Mattarella compirà 88 anni.