Meloni indagata per il caso Almasri. La premier: "Non mi faccio intimidire". E mostra sui social l'avviso di garanzia

La presidente del Consiglio è indagata per favoreggiamento e peculato in relazione al caso del rimpatrio del cittadino libico. Con lei sono stati denunciati anche Nordio, Piantedosi e Mantovano. "Non mi faccio intimidire", dice Meloni nel video

La notizia la dà Giorgia Meloni stessa, attraverso un video postato su tutti i suoi canali social, in cui dice: "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato, in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri dela Giustizia Nordio, dell'Interno Piantedosi e al sottosegretario Mantovano, presumo a seguito di una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi".

La premier ha poi ricordato i fatti che riguardano il rimpatrio di Almasri, e ha detto: "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire, è possibile che per questo io sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti".