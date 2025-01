Mattarella ad Auschwitz per gli 80 anni dalla liberazione

La visita del capo dello stato in Polonia. Gli altri principali appuntamenti per celebrare la Giornata della Memoria

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni per gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. Il capo dello stato torna ad Auschwitz per la Giornata della Memoria due anni dopo l'ultima visita ufficiale, quella dell'aprile 2023, per partecipare alla "Marcia dei giusti". Presenti anche il re Carlo III, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, i presidenti di Estonia, Finlandia, Bulgaria, Ungheria, Malta, Moldavia, Slovacchia e Slovenia. Partecipano inoltre anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro olandese Dick Schoof, il premier svedese Ulf Kristersson e il capo del governo irlandese Micheál Martin. Anche il primo ministro canadese Justin Trudeau ha confermato la sua presenza. Paesi sudamericani come Argentina e Messico hanno inviato i loro ambasciatori.

Gli altri appuntamenti della Giornata della Memoria

Com'è oramai consuetudine, il governo terrà una conferenza per illustare le strategie messe in campo per contrastare l'antisemitismo. Parteciperanno il ministro dello Sport Andrea Abodi, la presidente dell'Unione delle comunità ebraiche Noemi Di Segni e il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo Pasquale Angelosanto. Alle 12 e 45, a Roma, la senatrice a vita Liliana Segre invece parteciperà una cerimonia di apposizione di una corona al quartiere ebraico, a cui prenderanno parte anche la presidente Ucei Noemi Di Segni, la vicepresidente della Comunità ebraica di Roma Antonella Di Castro e la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

Domani al Quirinale, invece, si terrà l'usuale appuntamento con il capo dello stato Mattarella e le più alte cariche istituzionali, sempre legato alla Giornata della Memoria.