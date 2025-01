Santanchè: "Non mi dimetto per il falso in bilancio Visibilia. Lo farei se rinviata a giudizio sulla truffa all'Inps"

La ministra del Turismo prova a resistere. "Non ho parlato con Meloni. Sono tranquilla. Nessuno mi ha chiesto un passo indietro. Potrei farlo sul caso della cassa integrazione che capisco abbia implicazioni politiche"

"Non ho mai detto a nessuno che avrei pensato di dimettermi, ho sempre detto che sulla questione della cassa integrazione, che capisco abbia delle implicazioni politiche, avrei fatto un passo indietro se fossi stata rinviata a giudizio. Ma sul falso in bilancio in Visibilia non c'è nessuna implicazione politica". La ministra del Turismo Daniela Santanchè torna a parlare dei casi giudiziari che la riguardano. Prova a resistere, prende tempo. Il 29 gennaio la Cassazione la Cassazione deciderà infatti se il procedimento relativo all'Inps e i fondi Covid resterà a Milano o sarà trasmesso a Roma, per competenza territoriale. "Sono tranquilla" ha aggiunto a margine dell'inaugurazione del Motor Bike Expo di Verona.

"Non ho parlato con Meloni, perché il tema delle dimissioni non c'è. I miei rapporti con la premier? Come sempre, sono come sempre", ha poi aggiunto l'esponente melaniana. A me nessuno ha chiesto di fare un passo indietro, sono assolutamente tranquilla, so come sono le vicende. Continuo a fare il mio lavoro come sempre, perché male non fare paura non avere. La mia situazione psicologica è di assoluta serenità. Mi spiace per questo assalto mediatico ma pazienza".