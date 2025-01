Sangiuliano in Paris. Pronto a sbarcare a Parigi come corrispondente Rai

Pronto a trasferirsi a Parigi, da corrispondente Rai. La nuova vita dell'ex ministro della Cultura che al Tg 2 pizzicava i francesi ...

La nuova serie tv Rai sarà Genny in Paris, un ex ministro sulla Senna. Sta per arrivare in Francia Genny Sangiuliano corrispondente Rai da Parigi, l’ancien ministre. Non è vero che Genny Delon sogna Nuova York. Era destinato a Londra, ma Genny è borbonico nell’animo e canta Joe Dussin: “Aux Champs-Élysées/ Au soleil, sous la pluie”. I corrispondenti Rai a Parigi sono due (Nicoletta Manzione e Alessandra De Stefano) ma in passato erano tre. Genny in Paris dove lo mettete sta. Piccolo aneddoto: Jean-Pierre Darnis, docente a Nizza, direttore del master Lingue e affari internazionali, relazioni franco italiani, ha ricordato nel suo libro Transalpini (Luiss), libro che riprendeva fonti italiane, che dopo la crisi del Covid (al Tg2 c’era Sangiuliano) si era diffusa in Italia una sorta di francofobia, “di cui sono testimonianza le analisi dei media, come ad esempio la linea editoriale del tg di Rai 2, spesso antifrancese”. Genny è il nostro Bartali. Con lui i francesi “ci rispettano e la palle già gli girano”. Macron, al cine, vacci, vacci tu!